В Брянской области рассказали о последствиях массированной атаки ВСУ

Губернатор Брянской области Александр Богомаз рассказал в своем Telegram-канале о последствиях массированной атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) по региону.

По его словам, ночью было уничтожено шесть оперативно-тактических ракет ATACMS, шесть крылатых ракет Storm Shadow и 31 беспилотный летательный аппарат самолетного типа.

Он отметил, что пострадавших нет. При уничтожении ракет обломками нанесен ущерб имуществу в Брянском районе и городе Сельцо: один дом уничтожен, 42 домовладения получили повреждения.

До этого Министерство обороны России сообщило, что украинская армия в ночь на 14 января атаковала Брянскую область при помощи ракет ATACMS и Storm Shadow, а также десятков беспилотников. Всего за сутки ВС РФ уничтожили шесть ракет ATACMS, восемь ракет Storm Shadow, один снаряд РСЗО HIMARS и 180 беспилотников (из них 146 — вне зоны СВО).

Ранее сообщалось, что обломки беспилотника повредили мост между Саратовом и Энгельсом.