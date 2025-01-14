Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Брянской области рассказали о последствиях массированной атаки ВСУ

Богомаз: 42 домовладения получили повреждения в результате атаки ВСУ
close
Михаил Климентьев/РИА Новости

Губернатор Брянской области Александр Богомаз рассказал в своем Telegram-канале о последствиях массированной атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) по региону.

По его словам, ночью было уничтожено шесть оперативно-тактических ракет ATACMS, шесть крылатых ракет Storm Shadow и 31 беспилотный летательный аппарат самолетного типа.

Он отметил, что пострадавших нет. При уничтожении ракет обломками нанесен ущерб имуществу в Брянском районе и городе Сельцо: один дом уничтожен, 42 домовладения получили повреждения.

До этого Министерство обороны России сообщило, что украинская армия в ночь на 14 января атаковала Брянскую область при помощи ракет ATACMS и Storm Shadow, а также десятков беспилотников. Всего за сутки ВС РФ уничтожили шесть ракет ATACMS, восемь ракет Storm Shadow, один снаряд РСЗО HIMARS и 180 беспилотников (из них 146 — вне зоны СВО).

Ранее сообщалось, что обломки беспилотника повредили мост между Саратовом и Энгельсом.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами