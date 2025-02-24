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В РПЦ рассказали, сколько командировок в зону СВО совершили священники

РПЦ: священники посетили зону СВО в рамках командировок 4,5 тысячи раз
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Официальный сайт Красноярской Епархии Русской Православной Церкви

Православные священники около 4,5 тысячи раз приезжали в зону СВО в рамках командировок. Об этом рассказал митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл (Покровский), его цитирует РИА Новости.

«Сегодня 2 тысячи священников проехали в зону специальной военной операции, от 10 дней до 2 месяцев, до полугода. Некоторые на контрактах уже 2 года. Совершили 4,5 тысячи командировок», — сообщил митрополит.

До этого патриарх Московский и всея Руси Кирилл на епархиальном собрании Московской митрополии, прошедшем накануне, высмеял можайского священника Алексия Шляпина за его критику тенденции к патриотизму в церкви.

По словам возмущенного священнослужителя, долг представителей церкви заключается в том, чтобы »‎вести людей в Царствие Небесное, а не патриотизмом заниматься». В ответ на это патриарх спросил, не приехал ли священник с Западной Украины. Слова клирика вызвали смех в зале.

Ранее главный священник СВО рассказал, как вернуться с фронта живым.

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