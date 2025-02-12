Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Патриарх Кирилл осадил можайского священника за слова о тенденции к патриотизму в церкви

Патриарх Кирилл высмеял священника за слова о патриотизме в РПЦ

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на епархиальном собрании Московской митрополии, прошедшем накануне, высмеял можайского священника Алексия Шляпина за его критику тенденции к патриотизму в церкви. Об этом сообщает Telegram-канал «‎Осторожно, Москва».

Шляпин заявил патриарху, что долг священнослужителя заключается в том, чтобы «‎вести людей в Царствие Небесное, а не патриотизмом заниматься». В ответ на это патриарх спросил, не приехал ли священник из Западной Украины. После этого в зале зазвучали аплодисменты.

«Идите сядьте и серьезно подумайте обо всем том, что вы сейчас тут ляпнули», — сказал Кирилл.

В Одинцовской епархии, к которой принадлежит священник Шляпин, Telegram-каналу ответили, что слова вырвали из контекста, и Алексий не нарушил законы РФ. В Епархии уточнили, что Шляпин сначала спросил, почему слова «Отечество» и «Родина» пишутся с заглавной буквы и добавили, что это неуместный вопрос, поскольку такое написание отвечает требованиям русского языка. В епархии заключили, что, помимо этого, Алексий ничего недопустимого не сказал.

До этого патриарх предложил готовить священников для борьбы с неоязыческими настроениями у военных. По его словам, следует обратить внимание священников, которые посещают зону боевых действий, на появление у части военных неоязыческих настроений. Он отметил, что многие священники небезуспешно убеждали россиян отказаться от псевдорелигиозных заблуждений. Церковные ученые в последнее время написали немало исследований о неоязычестве и пособий по противостоянию ему. Патриарх подчеркнул полезность проведения семинаров или краткосрочных курсов для священников, направляющихся в зону СВО.

Ранее в РПЦ заявили об угрозе из-за неоязычества в рядах ВСУ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами