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В Москве таксист вышвырнул из машины пассажирку с температурой

«Осторожно, Москва»: столичный таксист вышвырнул из машины больную пассажирку

Московский таксист грубым образом вытащил пассажирку из своего автомобиля, когда она изменила способ оплаты. Подробности сообщил Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Как рассказала сама девушка, она села в такси на Мосфильмовской и проехала буквально пару минут, когда водитель начал требовать оплаты. Пассажирка сказала, что расплатится в конце поездки. Это привело таксиста в ярость, он проехал еще немного, а потом остановил авто, вышел из него и потребовал у женщины покинуть машину.

По словам пассажирки, он обматерил ее, а потом силой вытащил из автомобиля, порвав потерпевшей куртку. В это время девушка была больна: у нее были высокая температура и озноб.

Женщина написала заявление в полицию и потребовала хотя бы компенсировать ей стоимость верхней одежды — 15 тысяч рублей. Отмечается, что в »Яндекс. Такси» заявил, что готовы сотрудничать с правоохранителями и считают подобную агрессию недопустимой.

До этого сообщалось, что в Казани на парковке ТЦ задержали таксиста-мигранта за интимную связь со 15-летней школьницей. Выяснилось, что они занимались этим, начиная с сентября прошлого года и по конец февраля 2025 года.

Ранее стало известно об инциденте в Екатеринбурге, где таксист оскорблял беременную пассажирку из-за вопроса о поездке.

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