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В Казани задержали таксиста за интимную связь со школьницей на парковке ТЦ

В Казани таксист-мигрант полгода занимался сексом со школьницей на парковке ТЦ
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Shutterstock

В Казани задержали мигранта, когда он на парковке торгового центра в арендованном авто занимался сексом со школьницей, сообщает kazanfirst.ru.

«Юноша подрабатывал в Казани в такси. Начиная с сентября прошлого года и по конец февраля 2025 года, молодой человек систематически занимался сексом с 15-летней школьницей», — говорится в сообщении портала.

Отмечается, что мест для уединения у пары было два — парковка ТЦ на улице Павлюхина и квартира на проспекте Ямашева, где проживал таксист.

Возбуждено уголовное дело. Мигрант находится под подпиской о невыезде.

До этого в результате опроса стало известно, что более половины респондентов (55%) готовы заняться сексом в палатке. Из них около 25% считают это отличной идеей, полной страсти и адреналина. Чаще всего такое мнение выражают россияне, которые выбирают поход с костром и палаткой отличным вариантом романтического уикенда. Ещё 30% респондентов отмечают, что секс в палатке возможен при наличии определённых условий, таких как тепло, мягкость и уединённость.

Результаты показали, что 26% опрошенных категорически против интима в палатке, еще 19% — сомневаются. По данным опроса, основным страхом во время романтических ночевок в палатках являются насекомые и дикие животные, при этом на втором месте респонденты отметили опасения по поводу неблагоприятной погоды.

Ранее россиянам рассказали о последствиях секса в машине.

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