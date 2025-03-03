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«Потому что вы человек-говно»: таксист обматерил беременную пассажирку из-за вопроса

В Екатеринбурге таксист оскорблял беременную пассажирку из-за вопроса о поездке
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BreizhAtao/Shutterstock/FOTODOM

В Екатеринбурге таксист оскорблял беременную женщину во время поездки. Об этом сообщает Е1.

Как рассказала сама местная жительница, она спросила у водителя, почему время ожидания в приложении пошло, несмотря на то, что машина еще не приехала.

Недовольный мужчина с сорванным голосом стал нецензурно выражаться и унижать пассажирку. На вопрос о том, почему он повысил голос, таксист заявил, что она «человек-говно» и это по ней видно.

По словам женщины, ей было недалеко ехать, поэтому поездку она не отменила. Попрощавшись с водителем на месте, она обратилась в службу поддержки. Специалисты пообещали, что таксист «не останется безнаказанным».

До этого в Перми избили мужчину, который нецензурно выражался при ребенке. Пассажир ехал в трамвае вместе с парой и их ребенком. Когда мужчина начал материться, глава семьи сделал ему замечание, но эффекта это не возымело.

В результате отец ребенка вытащил пострадавшего на улицу, уложил на асфальт и избил, причинив тяжкий вред здоровью.

Ранее пьяный депутат за рулем Mercedes сбежал от полиции и обругал матом журналистов.

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