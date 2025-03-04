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Россиянин выстрелил в спину женщине, заходившей в подъезд

В Орске мужчина выстрелил в спину женщине, заходившей в подъезд
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Depositphotos

В Орске женщина получила выстрел в спину, когда заходила в подъезд дома. Об этом со ссылкой на ГУ МВД России по региону сообщает телеканал РЕН ТВ.

Инцидент произошел во дворе жилого дома №74 на Ялтинской улице, когда женщина заходила в подъезд. Напротив стояли мужчины, и один из них выстрелил ей в спину. После этого компания не предприняла попыток скрыться с места происшествия. Случившееся попало в объектив камеры.

Женщина в результате инцидента не пострадала. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

До этого новосибирец выстрелил мужчине в голову, поняв, что возлюбленная ставит тому лайки. В отношении нападавшего возбудили уголовное дело по пяти статьям.

Ранее москвич выпустил несколько пуль в приятеля в автомобиле.

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