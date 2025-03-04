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Новосибирец выстрелил мужчине в голову, поняв, что возлюбленная ставит тому лайки

В Новосибирской области мужчину обвинили в стрельбе по человеку из-за лайков
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Depositphotos

В Новосибирской области мужчина предстанет перед судом за нападение на знакомого возлюбленной. Об этом сообщает прокуратура региона.

Инцидент произошел в селе Убинское. По версии следствия, 39-летний мужчина заметил, что его возлюбленная ставит лайки в социальных сетях другому местному жителю. Приревновав, он решил отомстить.

Для этого фигурант переделал свое гладкоствольное ружье, зарядил его, и пришел к мужчине. После этого он отправился домой к пострадавшему и выстрелил ему в живот и голову. Мужчина получил серьезные ранения, спасти его не удалось.

В отношении нападавшего возбудили уголовное дело по пяти статьям, среди них – незаконная переделка огнестрельного оружия. Вину во всех преступлениях фигурант признал.

Материалы дела направлены в суд для рассмотрения по существу.

До этого в Саратовской области задержали мужчину, которого подозревают в попытке подорвать возлюбленную. Он, по версии следствия, установил взрывное устройство в подъезде, оно взорвалось в момент, когда женщина выходила вместе с мужем и ребенком.

Ранее китаянка отомстила партнеру-провидцу, пропитав его трусы ядом.

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