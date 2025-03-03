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Москвич выпустил несколько пуль в приятеля в автомобиле

В Москве мужчина несколько раз выстрелил в знакомого в автомобиле
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Telegram-канал Агентство «Москва»

В Москве на улице Верхние Поля мужчина стрелял в своего знакомого в автомобиле. Об этом сообщает Telegram-канал «Агентство «Москва».

«Предварительно, между ними произошел конфликт, один достал переделанный пистолет и выпустил несколько пуль в приятеля, однако тому удалось сбежать», — говорится в сообщении.

В результате произошедшего сбежавший мужчина получил травмы, его госпитализировали. Сотрудникам правоохранительных органов удалось задержать злоумышленника. В отношении стрелка возбудили уголовное дело. Кроме того, столичная прокуратура взяла на собственный контроль расследование дела.

До этого сообщалось, что в Петропавловске-Камчатском инспектор ДПС задержал мужчину, который прогуливался по проезжей части с кошкой на голове.

По словам очевидцев, мужчина шел по дороге и не обращал внимания на движение транспорта, при этом сидящее на его голове животное вело себя спокойно. Нарушителя заметил инспектор ДПС, который остановил пешехода и напомнил ему ПДД.

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