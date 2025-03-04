Арестованный за взятку экс-вице-губернатор Тюменской области уедет на СВО

Следствие одобрило отправку экс-вице-губернатора Тюменской области Вячеслава Вахрина, арестованного по делу о взятке, в зону проведения СВО. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на источник.

Производство по делу в отношении Вахрина и гендиректора компании «Восток Девелопмент» бизнесмена Алексея Гоцыка, который предположительно передал деньги бывшему чиновнику, приостановлено.

«Вячеслав Вахрин и Алексей Гоцык уже отправились в зону проведения спецоперации. Следствие не стало возражать против их решения: они получили согласование на всех уровнях», — рассказал журналистам источник.

В декабре прошлого года следователи арестовали имущество Вахрина и Гоцыка на 150 млн рублей в рамках расследования уголовного дела о взяточничестве. В декабре 2022 года, по данным следствия, Вахрин получил от Гоцыка взятку в виде скидки на 13 млн рублей для покупки двух квартир в элитном ЖК в Тюмени. За это он попросил чиновник помочь ему и его компании.

Ранее суд арестовал экс-советника губернатора Тюменской области за взятку.