Имущество на 150 млн рублей арестовано по делу о взятке замглавы Тюменской области

Следователи арестовали имущество заместителя губернатора Тюменской области Вячеслава Вахрина и директора ООО «Специализированный застройщик Восток Девелопмент» Алексея Гоцыка на 150 млн рублей в рамках расследования уголовного дела о взяточничестве. Об этом сообщил РИА Новости председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

В декабре 2022 года, по данным следствия, Вахрин получил от Гоцыка взятку в виде скидки на 13 млн рублей для покупки двух квартир в элитном ЖК в Тюмени. За это он попросил чиновник помочь ему и его компании.

Дело о взяточничестве находится на завершающей стадии, добавил Бастрыкин.

Свою вину фигуранты дела не признают. Они находятся в СИЗО с июня.

7 ноября РИА Новости со ссылкой на судебные документы сообщало, что в рамках расследования дела могут быть предъявлены новые обвинения. Какие именно, агентство не уточняло.

Вячеслав Вахрин занял пост вице-губернатора Тюменской области по вопросам ЖКХ в 2012 году.

Ранее тюменский губернатор прокомментировал уголовное дело в отношении своего заместителя.