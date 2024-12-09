Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Имущество на 150 млн рублей арестовано по делу о взятке замглавы Тюменской области

По делу о взятке замглавы Тюменской области арестовали имущество на 150 млн рублей

close
Правительство Тюменской области

Следователи арестовали имущество заместителя губернатора Тюменской области Вячеслава Вахрина и директора ООО «Специализированный застройщик Восток Девелопмент» Алексея Гоцыка на 150 млн рублей в рамках расследования уголовного дела о взяточничестве. Об этом сообщил РИА Новости председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

В декабре 2022 года, по данным следствия, Вахрин получил от Гоцыка взятку в виде скидки на 13 млн рублей для покупки двух квартир в элитном ЖК в Тюмени. За это он попросил чиновник помочь ему и его компании.

Дело о взяточничестве находится на завершающей стадии, добавил Бастрыкин.

Свою вину фигуранты дела не признают. Они находятся в СИЗО с июня.

7 ноября РИА Новости со ссылкой на судебные документы сообщало, что в рамках расследования дела могут быть предъявлены новые обвинения. Какие именно, агентство не уточняло.

Вячеслав Вахрин занял пост вице-губернатора Тюменской области по вопросам ЖКХ в 2012 году.

Ранее тюменский губернатор прокомментировал уголовное дело в отношении своего заместителя.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами