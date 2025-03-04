Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Саратове во всех магазинах сети «Светофор» нашли нарушения

Роспотребнадзор изъял в сети «Светофор» в Саратове 170 партий продуктов питания
close
Стрингер/Sputnik/РИА Новости

Роспотребнадзор изъял в саратовских магазинах сети «Светофор» 170 партий продуктов питания весом около 2,6 тысячи килограмм. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя регионального управления Роспотребнадзора Николая Павлова.

«Во всех проверенных объектах были выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований <...> Забраковано и изъято из оборота 177 партий пищевой продукции объемом 2639 кг», — сообщил Павлов.

Среди изъятых продуктов указаны мясные продукты, рыбные продукты, различные крупы и молочная продукция — кроме продуктов питания сотрудники Роспотребнадзора также забраковали и изъяли партии детских игрушек и мужской одежды.

До этого в Забайкалье при проверке магазинов «Светофор» выявили более 400 нарушений.

Проверки прошли в 32 точках магазинов «Светофор». Было взято порядка 200 проб продукции, нарушения выявлены в 8,4% случаев.

Ранее Россельхознадзор объявил о планах проверить поставщиков «Светофора».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами