В Саратове во всех магазинах сети «Светофор» нашли нарушения

Роспотребнадзор изъял в сети «Светофор» в Саратове 170 партий продуктов питания

Роспотребнадзор изъял в саратовских магазинах сети «Светофор» 170 партий продуктов питания весом около 2,6 тысячи килограмм. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя регионального управления Роспотребнадзора Николая Павлова.

«Во всех проверенных объектах были выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований <...> Забраковано и изъято из оборота 177 партий пищевой продукции объемом 2639 кг», — сообщил Павлов.

Среди изъятых продуктов указаны мясные продукты, рыбные продукты, различные крупы и молочная продукция — кроме продуктов питания сотрудники Роспотребнадзора также забраковали и изъяли партии детских игрушек и мужской одежды.

До этого в Забайкалье при проверке магазинов «Светофор» выявили более 400 нарушений.

Проверки прошли в 32 точках магазинов «Светофор». Было взято порядка 200 проб продукции, нарушения выявлены в 8,4% случаев.

Ранее Россельхознадзор объявил о планах проверить поставщиков «Светофора».