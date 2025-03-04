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Россельхознадзор планирует проверить поставщиков «Светофора»

«Известия»: Россельхознадзор придет с проверкой к поставщикам «Светофора»
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fizkes/Shutterstock/FOTODOM

Поставщиков и производителей, которые работают с сетью «Светофор», ожидают внеплановые проверки Россельхознадзора. Об этом пишут «Известия».

В ведомстве подчеркнули, что намерены провести проверки в связи с «поступившей информацией о продаже небезопасной продукции в ветеринарном отношении». Необходимая документация уже направлена в правительство РФ на согласование.

Глава «Общественной потребительской инициативы» Олег Павлов в беседе с изданием подчеркнул, что выездная проверка позволит Россельхознадзору комплексно изучить продукцию и деятельность производителя, а также привлечь нарушителей к административной ответственности. В числе санкций — штрафы в размере до 1 млн рублей с конфискацией небезопасной продукции, а также приостановка деятельности до 90 суток.

21 февраля сообщалось, что Роспотребнадзор провел глобальные внеплановые выездные проверки в магазинах торговой сети «Светофор». Работа затронула 1485 точек в 45 регионах. Сотрудники ведомства взяли 8106 проб и провели 120 тысяч исследований. По итогам исследования грубые нарушения были выявлены в каждой пятой пробе молочной и мясной продукции, каждом шестом образце консервов, а также в каждой четвертой пробе птицы.

Ранее в Забайкалье при проверке магазинов «Светофор» выявили сотни нарушений.

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