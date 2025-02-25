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Трое россиянок, летевших из Таиланда, устроили «оргию» на борту самолета

Пьяные пассажиры устроили «оргию» на рейсе из Паттайи в Екатеринбург
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Shutterstock/Eaum M

Екатеринбурженки устроили «оргию» на рейсе Azur Air из Паттайи в Екатеринбург. Об этом сообщает Telegram-канал «Авиаторщина».

Перед возвращением на родину трое россиянок закупились в Duty Free и, заняв свои места на борту, стали отмечать окончание отпуска. Девушки вели себя шумно и, несмотря на замечания бортпроводников, к ним присоединился другой пассажир. Когда попутчики пожаловались на пьяную компанию, командир воздушного судна адресовал пассажирам письменные предупреждения, но буйные путешественники смяли бумажки и бросили их стюардам в лицо.

Затем одна из женщин позволила новому знакомому трогать ее за интимные места, а после страстных поцелуев сама взяла инициативу и уселась к нему на колени. После этого шоу для взрослых туристкам удалось с помощью попутчиков купить дополнительные пиво, виски и водку из магазина на борту. Только за два часа до посадки подружки успокоились и уснули, а в аэропорту Кольцово всех четверых нарушителей порядка задержали полицейские.

Ранее пассажирка рейса в Египет устроила пьяный дебош в самолете и получила штраф.

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