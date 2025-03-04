Володин осудил выступающих против проекта о защите граждан от бездомных животных

Спикер Госдумы Вячеслав Володин резко раскритиковал коллег, выступающих против законопроекта о защите граждан от бездомных животных. Его слова передает ТАСС.

«На прошлой неделе практически ежедневно фиксировали случаи, когда дети не смогли выжить после нападений собак. И находятся те, кто критикует меры по решению этой проблемы. Причем это те же люди, кто голосует за возвращение высшей меры наказания для людей. Вот вам и гуманизм», — заявил Володин на пленарном заседании.

Он призвал депутатов не подменять конкретные действия «бесконечными дискуссиями» и не обвинять авторов инициативы в жестокости.

«Мы должны принимать решения, а не топтаться в риторике. Высшая ценность — жизнь человека, особенно ребенка, который не может себя защитить», — отметил спикер Думы.

Володин подчеркнул, что законопроект направлен на системное решение проблемы: бездомных животных предлагается перемещать в приюты, а не уничтожать.

«Тех, кто готов заботиться о них, мы приглашаем брать питомцев из приютов, обеспечивать им уход», — добавил он.

3 марта Володин сообщил, что законопроект о защите граждан от агрессии со стороны бродячих животных направили в регионы для ознакомления.

1 марта в Государственную думу был внесен законопроект о защите жизни и здоровья граждан от угроз, исходящих от бездомных животных. Депутаты предложили наделить законодательные органы российских регионов правом самостоятельно устанавливать максимальные сроки содержания животных в приютах.

Ранее в Госдуме призвали разрешать заводить больших собак только после курсов кинологов.