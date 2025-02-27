В Госдуме призвали разрешать заводить больших собак только после курсов кинологов

Россиянам нужно разрешить заводить больших собак только после того, как они пройдут курсы у кинологов и строгую регистрацию. Об этом RT заявил депутат Госдумы Виталий Милонов.

Депутат также предложил провести разделение на породы. Так, например, шпица, болонку и других собак маленьких пород, которые не опасны для людей, можно будет заводить свободно. Остальных — только после кинологических курсов и регистрации.

Милонов также призвал обдумать существующие правила содержания питомцев.

«Собака должна быть ответственностью, а не блажью. Ответственность должны чувствовать люди, которые заводят опасные и служебные породы собак», — отметил он.

Депутат Андрей Гимбатов до этого заявил, что улицы российских городов следует очистить от «агрессивных тварей», то есть бездомных животных. Он отметил, что гуманное отношение к животным — нормально для любого адекватного человека. Однако, по мнению депутата, это не должно распространяться на «кровожадных диких зверей» в городах России. Гимбатов напомнил о регулярных случаях нападения собак на людей и назвал существующие меры правового регулирования недостаточными.

Ранее в Госдуме предложили многократно поднять сумму штрафа за самовыгул домашних собак.