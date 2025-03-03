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Законопроект о защите от бездомных животных вышлют в регионы на ознакомление

Володин: регионы РФ ознакомятся с проектом о защите от бездомных животных
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cynoclub/Shutterstock/FOTODOM

Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что законопроект о защите граждан от агрессии со стороны бродячих животных направили в регионы для ознакомления. Информация об этом появилась на сайте нижней палаты парламента.

«Важно защитить людей, особенно детей, от нападения собак. Мы предлагаем расширить полномочия регионов, с тем чтобы эффективно решалась эта проблема. Этого ждут наши граждане», — сказал Володин.

Отмечается, что отзывы на проект в Госдуме рассчитывают получить в течение 15 дней.

1 марта в Государственную думу был внесен законопроект о защите жизни и здоровья граждан от угроз, исходящих от бездомных животных. Депутаты предложили наделить законодательные органы российских регионов правом самостоятельно устанавливать максимальные сроки содержания животных в приютах.

До этого в ГД предложили усыплять животных, находящихся в приютах дольше срока.

Ранее юрист объяснил, кто несет ответственность за нападение бродячих собак на людей.

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