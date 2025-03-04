В Госдуме поддержали идею составить перечень игрушек для детсадов

Глава комитета Государственной думы РФ по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина в интервью «Ридусу» прокомментировала предложение главы Минпросвещения Сергея Кравцова сформировать официальный перечень игрушек для детских садов.

По мнению парламентария, вопрос создания конкретного списка рекомендаций соответствия игрушек «традиционным российским ценностям для садиков более чем актуален».

«Все закладывается в детстве и делается как раз в игровой форме для детей такого возраста. Пусть это и запоздалое решение, чтобы эти рекомендации были, но я буду их только приветствовать», — сказала Останина.

4 марта Кравцов на заседании оргкомитета всероссийского конкурса «Родная игрушка» заявил, что правительство может утвердить перечень игрушек для детсадов.

Министр подчеркнул, что дошкольный период — один из основных периодов формирования всех основных психологических функций детей. Поэтому необходим перечень тех игрушек, которые будут поставляться в детские сады.

Ранее сообщалось, что в России могут узаконить оценки за поведение.