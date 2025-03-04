В Крыму турист проломил таксисту голову бутылкой шампанского

В Евпатории турист из Сочи избил таксиста бутылкой шампанского

В Крыму житель Сочи предстанет перед судом по обвинению в причинении местному жителю тяжких телесных повреждений. Об этом сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

Инцидент произошел 21 декабря 2024 года в Евпатории. Согласно материалам дела, обвиняемый спровоцировал конфликт с водителем такси.

«Обвиняемый нанес удар в область глаза пострадавшего бутылкой шампанского, причинив перелом передней и задней стенок лобной пазухи справа, что является тяжким вредом здоровью», — рассказали в надзорном ведомстве.

Правоохранители задержали агрессора по горячим следам. Вскоре его дело рассмотрит Евпаторийский городской суд. За вменяемое преступление жителю Сочи грозит до двух лет лишения свободы.

До этого в Ставропольском крае пассажир избил таксиста за просьбу пристегнуть ремень безопасности.

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