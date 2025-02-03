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На видео попала москвичка, которая устроила скандал водителю такси

В Москве на видео попало, как пассажирка скандалила за рулем такси

В подмосковном городе Балашихе пассажирка устроила скандал из-за отказа водителя такси везти ее ребенка без детского кресла. Об этом сообщает Telegram-канал «ДТП и ЧП Москва».

«Женщина вызвала такси экономкласса. Водитель приехал и отказался везти пассажирку с ребенком без детского кресла. Дама устроила скандал, начала хамить. На просьбу покинуть автомобиль девушка села за руль и стала бить по автомобилю», — говорится в сообщении.

Водитель такси запечатлел инцидент на камеру. На кадрах видно, что женщина сидит на водительском кресле, при этом она оскорбляет таксиста и грубо разговаривает. Пассажирка просит мужчину довезти ее до дома, однако водитель сообщает, что без детского кресла он не сможет перевозить ребенка. Далее на кадрах видно, как женщина бьет рукой по машине и говорит таксисту, что ранее он уже вез ее с ребенком без автокресла.

По словам местных жителей, на место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов.

Ранее сообщалось, что в Москве вызвали вертолет на место ДТП двух автобусов.

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