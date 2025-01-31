На видео попал ставрополец, избивший таксиста за просьбу пристегнуть ремень безопасности

В Ставропольском крае на видео попал мужчина, избивший таксиста за просьбу

В Невинномысске 28 января мужчина избил водителя такси, который попросил пристегнуть ремень безопасности. Об этом сообщает Telegram-канал «Полиция Ставрополья».

«Водитель такси принял заказ и в качестве пассажира перевозил женщину с ребенком. По дороге между ними произошел конфликт по поводу отказа гражданки пристегнуться ремнем безопасности», — говорится в сообщении.

Сообщается, что пассажирка позвонила своему сожителю и рассказала о произошедшем, после чего он на своей машине догнал такси. На кадрах, которые запечатлела уличная камера, видно, как мужчина открывает дверь белого легкового автомобиля со стороны водителя. Уточняется, что злоумышленник не только избил таксиста, но и повредил его транспортное средство.

В настоящее время проводят экспертизы по установлению телесных повреждений, причиненных водителю, а также оценивают состояние автомобиля. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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