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Минздрав Подмосковья сообщил о состоянии отравившихся неизвестным веществом детей

Минздрав: отравившиеся в Волоколамске дети в состоянии средней степени тяжести
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Трое детей, которые отравились неизвестным веществом в Волоколамске, находятся в больнице в состоянии средней степени тяжести. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе министерства здравоохранения Московской области.

Источник агентства отметил, что дети лечатся в больнице, подведомственной подмосковному минздраву.

В Следственном комитете сообщали, что накануне дети резко почувствовали себя плохо и потеряли сознание. Их срочно доставили в медицинское учреждение, где врачи поставили предварительный диагноз: «Токсическое отравление неизвестным веществом». Несовершеннолетним оказали необходимую помощь и их жизни ничего не угрожает.

До этого в Нижнем Новгороде ребенок попал в реанимацию с наркотическим отравлением. По данным источника NewsNN в экстренных службах, пострадавшая — двухлетняя девочка живет с 34-летним отцом и 27-летней мачехой. 1 марта женщина заметила, что падчерица плохо себя чувствует и вызвала скорую. Ребенка забрали в больницу и поместили в реанимацию с острым наркотическим отравлением.

Ранее годовалый ребенок выпил жидкость для чистки труб и оказался в больнице.

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