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Против двух компаний в Кузбассе возбудили дело из-за проблем с поставками сортового угля

NGS42: против КТК и «Кузбасстопливосбыта» возбудили дело из-за сортового угля
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Евгений Епанчинцев/РИА «Новости»

Две кузбасских компании — ООО «Кузбасстопливосбыт» и АО «Кузбасская топливная компания» — стали фигурантами уголовного дела из-за проблем с поставками сортового угля. Об этом сообщает портал NGS42 со ссылкой на источник.

Отмечается, что руководство компаний было в курсе установленной Региональной энергетической комиссией (РЭК) обоснованной цены на поставку топлива в 2025 году. Однако «Кузбасстопливосбыт» решил не поставлять топливо населению. В результате около 115 тысяч тонн угля не было отгружено.

«Это повлекло наступление тяжких последствий для общества и государства, то есть население не могло купить топливо по льготным ценам для отопления домов зимой», — поделился собеседник издания.

Он уточнил, что уголовное дело в отношении компаний возбуждено по статье «Злоупотребление полномочиями». Следователи выясняют, кто является ответственным за решение не продавать уголь населению.

До этого вице-премьер РФ Александр Новак сообщал, что добыча угля в России в 2025 году будет примерно соответствовать показателям 2024 года, что на 1% ниже уровня, показанного в 2023 году.

Ранее глава Минэнерго Сергей Цивилев предсказал, какая страна к 2030 году станет главным покупателем российского угля.

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