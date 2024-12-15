Добыча угля в России по итогам года ожидается на 1% ниже 2023 года

Добыча угля в России в 2025 году будет примерно соответствовать показателям 2024 года, что на 1% ниже уровня, показанного в 2023 году. Об этом журналистам сообщил вице-премьер РФ Александр Новак, пишет ТАСС.

«В этом году ожидаем примерно на 1% ниже, чем в 2023 году. В следующем году планируем выйти на такой же показатель. <…> Ну и, конечно, важное направление – у нас будут увеличиваться потребители внутреннего рынка», – сказал Новак.

Он также заверил, что будут прилагаться все усилия для обеспечения экспорта угольной продукции в будущем.

Правительственная делегация во главе с заместителем председателя правительства Александром Новаком отправилась в Кузбасс по указанию премьер-министра России Михаила Мишустина. В состав делегации входят также министр экономического развития Максим Решетников, министр транспорта Роман Старовойт и заместители министров финансов, энергетики и образования России.

В сентябре сообщалось, что российские угольщики начали терпеть убытки от экспорта. Причина — рост себестоимости добычи.

Ранее глава Минэнерго Сергей Цивилев предсказал, какая страна к 2030 году станет главным покупателем российского угля.