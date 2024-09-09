Цивилев предсказал, что Индия скоро станет главным покупателем российского угля

Глава Минэнерго РФ Сергей Цивилев в интервью ТАСС на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) заявил, что на фоне сокращения угольной генерации в Китае главным покупателем российского угля уже к началу следующего десятилетия станет Индия.

«Считаю, что лидером по закупкам российского угля к 2030 году станет Индия», — сказал министр.

Согласно его прогнозу, еще через 20 лет основная доля закупок этого топлива будет приходиться на Юго-Восточную Азию, включая Тайвань и Вьетнам .

Министр рассказал, что в прошлом году Россия поставила в Индию 26,2 млн тонн угля, что на 6 млн тонн больше, чем в 2022 году, и почти в четыре раза меньше экспорта в Китай.

По словам Цивилева, в Индии растет спрос на продукцию металлургии.

Кроме этого, глава Минэнерго заявил, что Россия обладает серьезными мощностями портов для экспорта энергоресурсов, но они используются не в полную силу.

Ранее в Кремле назвали задачу России на следующие 100 лет.