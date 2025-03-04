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В РФ одобрили законопроект о штрафах за продажу детям энергетиков

ГД РФ приняла в первом чтении проект о штрафах за продажу детям энергетиков
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Shutterstock/1take1shot

Государственная дума РФ приняла в первом чтении законопроект, предполагающий введение штрафов за продажу несовершеннолетним безалкогольных тонизирующих напитков. Об этом сообщается на официальном сайте нижней палаты российского парламента.

Документ был внесен на рассмотрение в ГД РФ в декабре 2024 года. В случае его вступления в силу, физическим и юридическим лицам начнут выписывать штрафы за продажу детям тонизирующих напитков в размере до 50 тыс. рублей и до 500 тыс. рублей соответственно. Должностные лица, совершившие соответствующее административное правонарушение, должны будут заплатить штраф в размере до 200 тыс. рублей.

В заявлении приводятся слова спикера нижней палаты парламента Вячеслава Володина, который отметил, что в настоящее время каждый второй представитель молодежи в стране потребляет энергетики. При этом врачи уже давно доказали, что подобные напитки наносят вред организму человека.

«Энергетики повышают риск гипертонии, развития ишемической болезни сердца, диабета и других заболеваний», — подчеркнул законодатель.

До этого кандидат медицинских наук, врач терапевт-диетолог Татьяна Солнцева рассказала «Газете.Ru» о симптомах передозировки энергетиками. В частности, признаками чрезмерного потребления тонизирующих напитков являются резкое потоотделение и тремор рук.

Ранее в РФ ввели запрет на продажу несовершеннолетним энергетиков.

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