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Названы симптомы передозировки энергетиками

Врач Солнцева: пот, тремор и метеоризм указывают на передозировку энергетиками

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Art Konovalov/Shutterstock/FOTODOM

Среди признаков передозировки энергетиками можно выделить резкое потоотделение, тремор рук, метеоризм и другие, рассказала «Газете.Ru» врач терапевт-диетолог, кандидат медицинских наук, научный сотрудник ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии» Татьяна Солнцева.

«Среди признаков передозировки энергетиками можно выделить симптомы со стороны сердечно-сосудистой системы, такие как тахикардия (ускорение сердечного ритма) и аритмия (нарушение сердечного ритма). Также могут возникнуть проблемы с нервной системой: человека бросает в пот, появляется тремор рук. Со стороны желудочно-кишечного тракта может возникнуть тошнота, метеоризм и диарея. Потливость и другие подобные симптомы могут быть признаками передозировки энергетических напитков», — рассказала Солнцева.

Употребление энергетических напитков имеет ряд ограничений. В первую очередь, это касается взрослых людей, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями и диабетом, так как в таких напитках содержится большое количество сахара. Также не рекомендуется употреблять энергетики при психических патологиях.

«Также стоит помнить, что энергетик лишь активирует уже имеющиеся ресурсы, которые в итоге всё равно истощаются. Дело в том, что кофеин сам по себе является стимулятором, а любой стимулятор предполагает откат — после резкого энергетического всплеска – снижение всех функций. Поэтому, если человек злоупотребляет энергетиками, он может столкнуться с истощением своих ресурсов и, как следствие, с ухудшением самочувствия», — заключила врач.

Ранее было установлено, что в Якутии заболеваемость ревматоидным артритом больше, чем в Москве, в 11 раз.

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