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Жителям Новосибирска спрогнозировали сильную жару летом

Климатолог Непомнящих: сильная жара ожидается в Новосибирске летом
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Creativ Studio Heinemann/imageBROKER.com/Global Look Press

Лето 2025 года может стать одним из самых знойных в Новосибирске за всю историю метеонаблюдений. Об этом со ссылкой на предварительные прогнозы сообщил климатолог Алексей Непомнящих, передает Сиб.фм.

«Некоторые прогнозы предсказывают, что текущий год может войти в тройку или пятерку самых жарких. По одному из прогнозов, он даже может занять второе место. Однако к таким расчетам пока не стоит относиться слишком серьезно, они напоминают прогнозы инфляции и будут уточнены в середине года», — уточнил климатолог.

Он отметил, что в целом летняя погода в Сибири будет жаркой, температура воздуха может подниматься выше отметки в +45°С. По его словам, на сибирскую погоду влияние будет оказывать ситуация, происходящая в районе Атлантического океана. Если в нем, например, произойдет блокировка воздушных масс, можно ожидать сильную жару, заключил Непомнящих.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд до этого говорил, что весна в России в 2025 году началась с аномалий в погоде, на севере страны в первые дни марта установилось аномальное для этих мест тепло, на юге — экстремальные холода.

Ранее сообщалось, что волны жары и засухи в Северном полушарии встревожили ученых.

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