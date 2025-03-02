Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Волны жары и засухи в Северном полушарии встревожили ученых

NatComms: потепление климата в Северном полушарии резко усилилось с 1980 года
close
Depositphotos

Китайские ученые из Университета имени Сунь Ятсена совместно с коллегами из США обнаружили тревожные изменения в климате Северного полушария. Оказалось, что последние десятилетия волны тепла в этой части света стали сильнее и чаще, и это привело к значительным экономическим потерям и человеческим жертвам. Исследование опубликовано в научном журнале Nature Communications (NatComms).

Команда обнаружила, что с конца 1970-х годов изменилась связь между явлением Эль-Ниньо/Южного колебания (ЭНЮК) и летней циркумглобальной телесвязью (ЦГТ) в Северном полушарии. ЭНЮК, которое включает в себя фазы Эль-Ниньо (потепление поверхности океана) и Ла-Нинья (охлаждение), оказывает значительное влияние на климат по всему миру.

До 1980-х годов ЭНЮК косвенно влияло на индийский летний муссон, но затем эта связь ослабла, что привело к смещению климатических центров и усилению волн тепла и засух в указанных регионах.

Ученые использовали данные реанализа, включая информацию о температуре поверхности моря, осадках, ветре и геопотенциальной высоте, а также провели численные эксперименты с помощью модели Community Earth System Model.

Они обнаружили, что так называемые волны Россби, которые формируют ЦГТ, сместились на половину длины волны с конца 1970-х годов. Это изменение связано с естественной изменчивостью климата, а не с антропогенным воздействием, что подтверждается отсутствием подобных результатов в 24 современных климатических моделях.

Исследование также показало, что температура поверхности моря в экваториальной части Тихого океана сдвинулась на запад, что привело к подавлению осадков в тропической западной части Тихого океана и повлияло на атмосферную циркуляцию. Это, в свою очередь, вызвало смещение климатических центров и усиление экстремальных погодных явлений в средних широтах Северного полушария.

Ученые считают, что их работа поможет улучшить сезонные прогнозы волн тепла и засух, связанных с ЭНЮК, а также повысить точность моделей для предсказания будущих изменений климата.

Ранее стало известно, что в 2024 году опасная для жизни жара длилась на 41 день дольше обычного.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами