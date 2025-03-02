Волны жары и засухи в Северном полушарии встревожили ученых

Китайские ученые из Университета имени Сунь Ятсена совместно с коллегами из США обнаружили тревожные изменения в климате Северного полушария. Оказалось, что последние десятилетия волны тепла в этой части света стали сильнее и чаще, и это привело к значительным экономическим потерям и человеческим жертвам. Исследование опубликовано в научном журнале Nature Communications (NatComms).

Команда обнаружила, что с конца 1970-х годов изменилась связь между явлением Эль-Ниньо/Южного колебания (ЭНЮК) и летней циркумглобальной телесвязью (ЦГТ) в Северном полушарии. ЭНЮК, которое включает в себя фазы Эль-Ниньо (потепление поверхности океана) и Ла-Нинья (охлаждение), оказывает значительное влияние на климат по всему миру.

До 1980-х годов ЭНЮК косвенно влияло на индийский летний муссон, но затем эта связь ослабла, что привело к смещению климатических центров и усилению волн тепла и засух в указанных регионах.

Ученые использовали данные реанализа, включая информацию о температуре поверхности моря, осадках, ветре и геопотенциальной высоте, а также провели численные эксперименты с помощью модели Community Earth System Model.

Они обнаружили, что так называемые волны Россби, которые формируют ЦГТ, сместились на половину длины волны с конца 1970-х годов. Это изменение связано с естественной изменчивостью климата, а не с антропогенным воздействием, что подтверждается отсутствием подобных результатов в 24 современных климатических моделях.

Исследование также показало, что температура поверхности моря в экваториальной части Тихого океана сдвинулась на запад, что привело к подавлению осадков в тропической западной части Тихого океана и повлияло на атмосферную циркуляцию. Это, в свою очередь, вызвало смещение климатических центров и усиление экстремальных погодных явлений в средних широтах Северного полушария.

Ученые считают, что их работа поможет улучшить сезонные прогнозы волн тепла и засух, связанных с ЭНЮК, а также повысить точность моделей для предсказания будущих изменений климата.

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