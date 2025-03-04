Врач рассказала, как не навредить здоровью во время поста

Россиянам, которые соблюдают Великий пост, важно правильно составить свой рацион питания, чтобы не навредить здоровью. Об этом RuNews24.ru рассказала врач-диетолог Алена Капустина.

«Великий пост — это не голодание, осознанное ограничение в еде. Важно придерживаться принципа сбалансированности и соблюдения всеми нормами питательных веществ», — подчеркнула она.

Врач напомнила, что с едой организму важно получать достаточное количество белков, витаминов и минералов. Кроме того, она посоветовала есть больше фруктов, овощей, круп, бобовых, грибов, а также орехи и семена. Кроме того, важно пить достаточное количество воды. Чтобы придерживаться ограничений, Капустина рекомендует экспериментировать с новыми рецептами и обеспечивать красивую подачу разрешенной пищи.

Врач-эндокринолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), кандидат медицинских наук Наталия Тананакина до этого рассказала «Газете.Ru», что религиозный пост — это не диета, а духовная практика, которая требует особого внимания к своему организму, чтобы избежать негативных последствий для здоровья. Пост является временем духовного очищения, самодисциплины и покаяния, однако его соблюдение требует аккуратности, чтобы не навредить своему физическому состоянию.

Ранее россияне ответили, будут ли они держать пост.