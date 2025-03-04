Россияне ответили, будут ли они держать пост

Только 14% россиян планируют соблюдать Великий пост, который начался у православных христиан 3 марта, показал опрос kp.ru. В нем приняли участие 6,5 тыс. человек.

Эта часть опрошенных уточнила, что соблюдение ряда ограничений помогает им привести в порядок мысли и дух, а также немного похудеть и физически почувствовать себя лучше.

При этом большинство (83%) респондентов ответили, что не будут держать пост. Некоторые — по состоянию здоровья или другим личным причинам. Оставшиеся 3% выбрали вариант «другое». Они уточнили, что будут пытаться придерживаться только некоторых ограничений.

«Раньше держала максимально. Теперь стараюсь только придерживаться. Свожу к минимуму белковую пищу, уменьшаю порции и т.д.» — поделилась участница опроса.

Врач-эндокринолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), кандидат медицинских наук Наталия Тананакина до этого рассказала «Газете.Ru», что религиозный пост — это не диета, а духовная практика, которая требует особого внимания к своему организму, чтобы избежать негативных последствий для здоровья. Пост является временем духовного очищения, самодисциплины и покаяния, однако его соблюдение требует аккуратности, чтобы не навредить своему физическому состоянию.

Ранее россиянам рассказали, что важно сделать в первые дни Великого поста.