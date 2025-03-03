Россиянам рассказали, как изменилась стоимость цветов к 8 Марта

Стоимость цветов в России к 8 Марта выросла примерно на 5–10%. Об этом «Москве 24» рассказала президент Ассоциации российских флористов Валентина Сафронова.

По ее словам, тюльпаны к Международному женскому дню будут стоить около 80–120 рублей за штуку, розы — от 300–350 рублей.

Специалисты аналитического ресурса «Чек Индекс» (принадлежит компании «Платформа ОФД») также выяснили, что средний чек на букет цветов в 2025 году составил 3917 рублей, что на 14% выше показателя прошлого года. При этом в онлайн-магазинах цветы покупали в среднем за 5455 рублей (на 16% выше).

«Розничные цены на цветы продолжают расти. Это связано не только с увеличением закупочной стоимости и логистики, но и с ростом издержек предпринимателей, включая расходы на упаковку, материалы, аренду помещений, заработную плату сотрудников и другие операционные затраты», — уточнили аналитики.

Исполнительный директор Национальной ассоциации цветоводов Виктория Крылова до этого говорила, что повышение пошлины на импортные цветы и снижение для российских производителей НДС до 10% поможет развивать цветочную отрасль и наращивать долю на рынке. Она отметила, что отечественные цветы занимают лишь 18% рынка.

Ранее специалисты объяснили, как выбрать хороший сладкий букет к 8 Марта.