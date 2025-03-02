Избитый и окровавленный мальчик чудом сбежал от разъяренного отца в Перми и попал на видео

В Перми разъяренный мужчина избил жену и сына, окровавленный мальчик чудом сбежал и попал на видео. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

Инцидент произошел 1 марта в квартире на улице Солдатова. Между супругами произошла ссора, и мужчина стал избивать жену на глазах девятилетнего сына. Затем он набросился на ребенка и, по словам мальчика, попытался физически устранить его, погружая в наполненную ванну. Однако малолетнему удалось сбежать и позвать на помощь.

Окровавленный, испуганный ребенок попал в объектив камеры домофона, когда убегал от отца. Он кричал и звал на помощь. Когда родитель его догнал, на помощь уже пришел прохожий. На кадрах видно, как вокруг избитого мальчика и его отца собирается толпа очевидцев.

Ситуацией заинтересовались сотрудники правоохранительных органов. По факту инцидента проводится проверка.

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