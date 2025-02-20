Молодая мать унижала пятилетнего сына и заставляла его приседать за кражу еды

В США мать унижала пятилетнего сына и заставила его приседать за кражу еды. Об этом сообщает Law&Crime.

Жительница штата Миссури, 26-летняя Алейс Чемберс, оказалась за решеткой после того, как ее пятилетний сын попал в больницу. Она применяла к нему насилие, когда в доме гостила ее подруга и находились другие дети. Ночью они проснулись и услышали, как мальчик кричал и плакал. На следующее утро его нашли лежащим на полу со связанными за спиной руками, при этом штаны у мальчика были спущены до лодыжек, а на его теле были видны синяки.

Оказалось, что Чемберс оставила сына в таком положении на несколько часов. Мать часто избивала ребенка тем, что попадалось под руку, заставляла сына до изнеможения приседать у стены и запирала его в шкафу, загораживая выход комодом.

В итоге американка призналась, что издевалась над сыном за то, что тот якобы «тайком ел». Известно, что к моменту госпитализации мальчик страдал от недоедания. Чемберс обвинили в жестоком обращении с детьми, она задержана и вскоре предстанет перед судом.

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