Сотрудники ФСБ пришли в челябинский офис Уральского управления Ростехнадзора

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) пришли в челябинский офис Уральского управления Ростехнадзора. Об этом сообщает 31tv.ru в своем Telegram-канале.

«Силовики изымают личные дела сотрудников Ростехнадзора, которые были назначены на руководящие должности надзорного ведомства в Москве»‎, — говорится в сообщении.

До этого в Воронеже ФСБ задержала россиянина, которого заподозрили в передаче украинской разведке сведений о режимном военном объекте. На допросе 34-летний мужчина признался, что передавал Службе безопасности Украины фотографии моста через Дон с военной техникой, а также военных складов. В 2024 году он сам вышел на представителей СБУ и передал украинской разведке сведения о режимном военном объекте.

Против россиянина возбудили дело о госизмене.

В конце февраля в Ярославской области пенсионера приговорили к 12,5 года заключения за госизмену. Слушания по делу проходили в закрытом режиме из-за грифа «Совершенно секретно». Подсудимый будет отбывать срок в исправительной колонии строгого режима, с последующим ограничением свободы на два года. Подробности дела не раскрываются.

Ранее ФСБ ликвидировала террориста, планировавшего взрывы в Москве и Подмосковье.