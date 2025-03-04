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В метро Петербурга запустили новый способ оплаты проезда

В метро Санкт-Петербурга стала доступна оплата проезда по биометрии
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Анатолий Медведь/РИА Новости

В метро Санкт-Петербурга стала доступна оплата проезда по биометрии. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

«Сегодня, 4 марта, на двух станциях Петербургского метрополитена — «Гостиный двор» и «Площадь Восстания» — проведена контрольная проверка оплаты проезда с использованием биометрических данных пассажиров. Тестирование велось на протяжении нескольких месяцев», — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что теперь оплата по биометрии доступна всем пассажирам. Однако воспользоваться услугой пока что можно только на двух станциях. В будущем сервис распространят и на другие остановочные пункты.

Для оплаты проезда по биометрии горожанам необходимо зарегистрироваться в системе и привязать свои данные к банковской карте. После этого нужно подойти к специальному турникету. Оплата проезда пройдет автоматически, уточнили в пресс-службе.

В конце декабря прошлого года в Санкт-Петербурге открылась новая станция метро «Горный институт». Она стала одной из самых глубоких станций города. Общая протяженность участка от станции «Спасская» до станции «Горный институт» составляет более 3,6 километра.

Ранее Беглов обвинил строителей в задержке открытия станции «Театральная».

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