В Петербурге открылась новая станция метро впервые за пять лет

В Санкт-Петербурге открылась новая станция метро «Горный институт». Об этом сообщил губернатор города Александр Беглов, передает РИА Новости.

«Мы шли долго к открытию этой станции, было непросто, было очень много сложностей. Но это знаковое событие, потому что это первая станция, которую наш «Метрострой Северной столицы» открывает», — заявил он.

По словам Беглова, ежедневно новая станция будет принимать порядка 100 тыс. пассажиров. «Горный институт» является частью Лахтинско-Правобережной линии Петербургского метрополитена. Она является одной из самых глубоких станций города. Общая протяженность участка от станции «Спасская» до станции «Горный институт» составляет более 3,6 километра.

Тематика оформления станции посвящена истории Санкт-Петербургского горного университета императрицы Екатерины II. В ее оформлении использовались отечественные материалы, среди которых гранит, мрамор и габбро-диабаз. Помимо этого, на станции есть мозаичные панно на тему горнодобывающей промышленности и природных богатств Урала.

В середине августа Беглов заявил, что открытие станции метро «Казаковская» («Юго-Западная») на Красносельско-Калининской линии в Санкт-Петербурге перенесли на 2025 год.

Губернатор объяснил задержку открытия новых станций метро «кризисом в отрасли». По его словам, «возобновление работ стало возможным благодаря созданию городской компании «Метрострой Северной столицы» и сохранению специалистов отрасли.

Ранее Беглов обвинил строителей в задержке открытия станции «Театральная».