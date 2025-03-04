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В Минцифры РФ оценили прямой ущерб от киберпреступлений

Минцифры: прямой ущерб от киберпреступлений в РФ составил около 160 млрд рублей
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Depositphotos

Прямой ущерб от киберпреступлений, совершенных на территории РФ, составляет порядка 160 млрд рублей. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заместителя министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций страны Ивана Лебедева.

Он уточнил, что в настоящее время существуют разные оценки нанесенного кибермошенниками ущерба. В частности, представители некоторых ведомств и структур называют сумму в 250 млрд рублей.

«Но по нашей оценке, это не менее 160 млрд [рублей] прямого ущерба», — добавил Лебедев.

Также он сослался на данные министерства внутренних дел РФ и рассказал, что в прошлом году в IT-сфере было зафиксировано на 34,8% больше преступлений по сравнению с 2023 годом. В результате соответствующий показатель составил 677 тыс. случаев.

«Из них 70,2% — это преступления, которые совершаются путем кражи или мошенничества», — уточнил заместитель.

Кроме того, Лебедев заявил, что Минцифры РФ рассчитывает до конца 2025 года «полномасштабно закрыть» проблему с кибермошенничеством в стране. С этой целью сотрудники ведомства проводят большое количество закрытых совещаний и ведут борьбу с целыми группами аферистов, а не только с отдельными злоумышленниками.

Ранее в РФ захотели внести изменения в десятки законов ради борьбы с кибермошенничеством.

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