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В России изменят законы для борьбы с кибермошенниками

РБК: правительство изменит десятки законов для борьбы с кибермошенниками
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Shutterstock

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности в ближайшее время рассмотрит пакет поправок, направленных на противодействие киберпреступлениям. Документ, с которым ознакомился РБК, разработан по поручению президента Владимира Путина и содержит десятки мер для защиты граждан от мошенников.

Среди ключевых предложений — запрет госслужащим, банкам и операторам связи использовать зарубежные мессенджеры для работы с клиентами. Перечень запрещенных приложений сформирует Роскомнадзор, а для служебной коммуникации разрешат только российские сервисы с обязательной идентификацией через ЕСИА.

Еще одна важная мера — маркировка звонков. На экранах телефонов будет отображаться информация о вызовах с международных номеров или виртуальных АТС, что поможет пользователям отличать мошенников от легитимных организаций. Кроме того, абоненты получат право полностью отказаться от спам-рассылок и рекламных звонков. Для повышения безопасности финансовых операций вводится обязательная биометрическая идентификация при оформлении микрозаймов и запросе кредитных историй. Банки, соцсети и маркетплейсы также должны будут предоставить пользователям опцию авторизации через биометрию, хотя ее использование останется добровольным.

Отдельный блок поправок касается блокировки устройств. На территории России планируется запретить ввоз, продажу и использование терминалов запрещенных спутниковых систем, таких как Starlink. Сайты, распространяющие информацию о таких устройствах, смогут блокировать досудебно. Для защиты персональных данных операторы связи обязаны отправлять коды подтверждения ЕСИА только после завершения звонка, чтобы мошенники не могли перехватить их в реальном времени.

Инициатива разработана на фоне резкого увеличения кибермошенничеств. По данным МВД, в 2023 году количество таких преступлений выросло на 30% — до 677 тыс. случаев. За девять месяцев 2024 года зафиксировано еще 564 тыс. инцидентов. Каждое пятое преступление связано с кражей средств с банковских счетов через фишинговые сайты, поддельные звонки от имени банков или взломы соцсетей. При этом 71% дел приостанавливается из-за невозможности установить виновных: мошенники используют сим-карты и счета, оформленные на третьих лиц.

Ранее в МВД предупредили об активизации кибермошенников перед 14 февраля.

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