В Тульской области задержали должностных лиц «Тулэнерго» за крупную взятку

СК: под Тулой должностные лица «Тулэнерго» задержаны за взятку в 5 млн рублей

В Тульской области задержали должностных лиц «Тулэнерго» по подозрению в получении взятки в 5 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

По данным ведомства, 27 февраля на территории Узловского района сотрудники электросетевой компании получили от местного предпринимателя через посредника 5 млн рублей за принятие нужного решения и выполнение работ по технологическому подключению строящегося объекта к электросетям в сжатые сроки.

Подозреваемых задержали, с ними работают следователи территориального следственного отдела. Мужчинам предъявили обвинение в получении взятки в особо крупном размере. Суд постановил отправить их под стражу.

До этого суд приговорил к тюремному сроку и штрафу бывших сотрудников выставочного центра «Патриот» по делу о получении особо крупной взятки. В 2021–2024 годах фигуранты получили от работников ИП «Куваева» взятку более чем на 27,5 млн рублей за покровительство при выполнении работ.

Ранее экс-чиновника Росавиации отправили в колонию за вымогательство взяток у пилотов.