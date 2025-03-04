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Двум экс-сотрудникам парка «Патриот» вынесли приговор за многомилионные взятки

СК: экс-сотрудников центра «Патриот» приговорили за взятки на 27,5 млн рублей
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Shutterstock

Суд приговорил к тюремному сроку и штрафу бывших сотрудников выставочного центра «Патриот» по делу о получении особо крупной взятки. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ.

Перед судом предстали бывший главный бухгалтер Андрей Пучков и начальник отдела закупок Иван Трифоногло. Следствие установило, что Минобороны России заключило с ИП «Куваева» более десяти многомиллионных госконтрактов на обслуживание зданий и сооружений «Патриота». Пучков и Трифоногло должны были контролировать исполнение контрактов.

В 2021–2024 годах Пучков и Трифоногло получили от работников ИП «Куваева» взятку более чем на 27,5 млн рублей за покровительство при выполнении работ.

В итоге Пучкова и Трифоногло признали виновными в получении взятки в особо крупном размере при выполнении госзаказов. Им назначили наказание в виде лишения свободы на 9 лет в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 27 млн рублей. Также осужденным запрещено на 10 лет заниматься определенной деятельностью.

Ранее экс-чиновника Росавиации отправили в колонию за вымогательство взяток у пилотов.

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