Двум экс-сотрудникам парка «Патриот» вынесли приговор за многомилионные взятки

Суд приговорил к тюремному сроку и штрафу бывших сотрудников выставочного центра «Патриот» по делу о получении особо крупной взятки. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ.

Перед судом предстали бывший главный бухгалтер Андрей Пучков и начальник отдела закупок Иван Трифоногло. Следствие установило, что Минобороны России заключило с ИП «Куваева» более десяти многомиллионных госконтрактов на обслуживание зданий и сооружений «Патриота». Пучков и Трифоногло должны были контролировать исполнение контрактов.

В 2021–2024 годах Пучков и Трифоногло получили от работников ИП «Куваева» взятку более чем на 27,5 млн рублей за покровительство при выполнении работ.

В итоге Пучкова и Трифоногло признали виновными в получении взятки в особо крупном размере при выполнении госзаказов. Им назначили наказание в виде лишения свободы на 9 лет в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 27 млн рублей. Также осужденным запрещено на 10 лет заниматься определенной деятельностью.

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