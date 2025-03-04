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В российском городе загорелся детский сад

В Саранске воспитательница потушила пожар в детском саду
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МЧС России

В Саранске воспитательница местного детского сада в одиночку справилась с возгоранием в дошкольном учреждении. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Инцидент произошел в детском саду №44. По информации ведомства, возгорание началось в прачечной: во время работы вспыхнула стиральная машина.

«Воспитатель не растерялась: выключила электроприбор из розетки и потушила возгорание при помощи огнетушителя», — рассказали в МЧС.

Остальные воспитатели и спасатели оперативно вывели из групп на улицу более 50 детей. Никто не пострадал.

До этого в башкирском Стерлитамаке загорелся холодильник в детском саду. На момент ЧП детей в учреждении не было.

Ранее в Белорецке из-за электрической розетки произошел пожар в детском саду.

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