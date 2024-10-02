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В Башкирии произошел пожар в детском саду

МЧС: в башкирском Стерлитамаке загорелся холодильник в детском саду

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МЧС России

В башкирском Стерлитамаке загорелся холодильник в детском саду. Об этом сообщило МЧС России в своем Telegram-канале.

«В Стерлитамаке в здании на 1 этаже огонь охватил 2 квадрата кухни. Пожар ликвидировали 26 специалистов МЧС России», — сообщили в ведомстве.

Из учреждения самостоятельно эвакуировались восемь человек. Детей там на тот момент не было. Спасатели призвали взрослых следить за исправностью электроприборов на рабочем месте, чтобы предотвратить подобные случаи в будущем.

До этого из детского сада в Санкт-Петербурге эвакуировали более 200 детей из-за задымления.

Инцидент произошел в учреждении, расположенном в доме 5к3 по Идрицкой улице. По предварительной информации, причиной задымления стало короткое замыкание.

Аналогичный случай произошел в городе Богданович Свердловской области. Там из-за замыкания в сушильном аппарате на улицу вывели более 70 воспитанников.

Ранее родителям рассказали, как помочь ребенку освоиться в детскому саду.

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