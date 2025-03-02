«Я прощалась с мужем»: россияне заразились лихорадкой денге на Бали

Несколько десятков российских туристов подхватили лихорадку денге на Бали. Заболевание протекает крайне тяжело, пациенты испытывают сильнейшую жажду, боли в животе, у них отнимаются ноги. С начала года в Индонезии зарегистрировали уже более шести тысяч случаев заболевания, жертвами которого стали 28 человек. Что известно о вспышке заболевания, как не заболеть и чем лечиться — в материале «Газеты.Ru».

Больница вместо пляжа

О заразившихся на Бали россиянах сообщил Telegram-канал SHOT. По его информации, с января в Индонезии зарегистрировали свыше шести тысяч случаев заболевания денге, в том числе в туристических районах Чангу, Улувату и Семиньяк. Недавно начался сезон дождей, и ситуация продолжает ухудшаться, ведь инфекцию переносят комары . Дома на Бали обрабатывают специальными средствами от москитов, однако полностью контролировать ситуацию у местных властей не получается.

Как рассказали туристы, переносится болезнь крайне тяжело. Все начинается с воспаления места укуса, после у некоторых заразившихся отекают и отнимаются ноги . Кто-то из пациентов жалуется на адские боли в животе, у кого-то желтеет кожа, у других начинаются галлюцинации. Все заболевшие отмечают сильную жажду.

Одна из переболевших рассказала, что ее лечили парацетомолом и противорвотными препаратами, а также круглосуточно держали под капельницей.

«Потом началась тромбоцитопения, стали лопаться капилляры. При таком уровне тромбоцитов велика вероятность внутреннего кровотечения. У меня шла кровь из носа. Но на четвертый день стало лучше, и меня выписали», — объяснила она SHOT.

После случаев массового инфицирования местные «бизнесмены» начали продавать «капельницы от денге». Одна из российских туристок чуть не раскошелилась, однако вовремя одумалась.

«Кошмар и ад»

Одна из пострадавших, Надежда, рассказала «Газете.Ru», что во время болезни испытывала сильную ломоту и слабость, а также перенесла температуру около 40 градусов.

«Вечером я почувствовала ужасную, страшную ломоту в ногах. Я думала, господи, что же вообще такое случилось? Сначала думала, что, может быть, солнечный удар, может быть, я сегодня побегала больше, чем обычно, вдоль пляжа <…> и я просто не могу ни есть, ни пить, ничего делать . У меня поднимается температура до 40, ломит просто все тело, глаза невозможно повернуть, рукой даже невозможно пошевелить, такая слабость безумная. Ночью я еле-еле спала, не знаю, как, потому что невозможно найти просто себе даже положение для сна», — объяснила она.

По ее словам, определить лихорадку можно лишь спустя несколько дней после заражения. Поэтому в больницу ее сразу не положили — дали парацетамол и отпустили.

Заражение все же подтвердилось, Надежде предложили лечь в больницу, однако она отказалась и решила переболеть дома.

«Было очень страшно на самом деле, потому что я понимала, что я второй раз просто такой кошмар и ад не переживу. Это просто был, конечно, треш, то есть я прощалась уже, писала в Россию мужу, что не знаю вообще, выживу я здесь или нет, потому что такого я никогда не чувствовала. Слава Богу, что все обошлось, что денге я переболела. Сейчас у меня дикая паника на этих комаров, но надеюсь, что все будет хорошо», — добавила собеседница «Газеты.Ru».

Ситуацию взяли на контроль

После жалоб российских туристов на лихорадку денге Роспотребнадзор взял на контроль сообщения о случаях заражения.

«Осуществляется постоянный мониторинг эпидемиологической ситуации с инфекционными заболеваниями в странах мира, в том числе с лихорадкой денге. В постоянном режиме функционирует разработанная Роспотребнадзором система АИС «Периметр», анализирующая эпидемические риски, что позволяет держать ситуацию под контролем», — отметили в ведомстве.

Там добавили, что в зоне риска заражения лихорадкой денге живут более 2 млрд человек. Речь идет о странах Восточного Средиземноморья, Африки, Америки и Юго-Восточной Азии.

«Индонезия входит в число 30 стран с наибольшим числом ежегодно регистрируемых случаев болезни <…> В Российской Федерации ежегодно регистрируются только завозные случаи заболевания лихорадкой денге. Благодаря своевременному выявлению лиц с признаками заболевания и обращения заболевших за медицинской помощью — случаев с летальным исходом не зарегистрировано», — констатировали в Роспотребнадзоре.

Как не заболеть

Учитывая высокую миграционную опасность, значительный пассажиропоток и развитие международного туризма, риск завоза лихорадки денге в Россию остается высоким , уточнили в ведомстве. Там напомнили, что острое вирусное заболевание не передается от человека к человеку, и чаще всего протекает без серьезных последствий. Однако возможны осложнения в виде сильных болей в животе и даже внутренних кровотечений.

Чтобы не заразиться, во время поездок в эндемичные страны необходимо использовать средства защиты от укусов насекомых, носить максимально закрывающую кожу одежду, закрывать окна и двери москитными сетками и не посещать болотистые районы и побережье.

Обнаружившие у себя симптомы (головная боль, сыпь на коже) туристы по возвращении домой должны незамедлительно обратиться к врачу и сообщить, что отдыхали в стране, где фиксируют случаи лихорадки денге.