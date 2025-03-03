Вирусолог объяснил, как не подхватить лихорадку денге в отпуске

Угроза заразиться лихорадкой денге на Бали и в других регионах остается высокой в любое время года. Болезнь передается от комаров, заразиться от человека невозможно. Для местных жителей это не ново, но туристы переносят ее тяжело, рассказал НСН директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов.

«Лихорадка денге — это очень распространенное заболевание, ежегодно заболевают от 100 до 400 миллионов человек. Индонезия входит в число лидирующих стран по этому показателю», — объяснил врач.

Он подчеркнул, что сегодня Роспотребнадзор ситуацию с лихорадкой денге взял на особый контроль, так как есть опасность завозных случаев заражения. У живущих в регионах распространения болезни она протекает легко, а у приезжих – тяжело, вплоть до кровотечений, что является наиболее опасным.

Специфических профилактических средств нет, но важно стараться защищаться от насекомых, особенно от комаров, как дома, так и на улице. Нужно сделать все возможное, чтобы комары не попали в комнату, где человек спит, — Викулов назвал это принципиальной мерой. При появлении первых симптомов заболевания следует немедленно обратиться к врачу, инкубационный период составляет от 3 до 15 дней, подчеркнул он.

Что касается выбора времени, когда наиболее безопасно путешествовать в регионы распространения лихорадки денге, то таких периодов не существует, так как комары там круглый год, отметил специалист.

«Это иллюзия. Местные постоянно в той или иной степени болеют данным заболеванием, но оно не передается от человека к человеку», — заключил вирусолог.

Напомним, несколько десятков российских туристов подхватили лихорадку Денге на Бали. С начала года в Индонезии зарегистрировали уже более шести тысяч случаев заболевания, жертвами которого стали 28 человек. Что известно о вспышке заболевания, как не заболеть и чем лечиться — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в АТОР опровергли массовое заражение россиян лихорадкой денге во Вьетнаме.