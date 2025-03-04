Раскрыто состояние девяти госпитализированных с Украины курян

Девять жителей Курской области, которых госпитализировали после возвращения с Украины, находятся в состоянии средней тяжести. Об этом сообщили в Telegram-канале Минздрава РФ.

Как уточнили в ведомстве, доставленным в больницу курянам будет оказана медицинская и психологическая помощь. Остальных эвакуированных направят в пункт временного размещения, где с ними также будут работать медики и психологи.

В Минздраве добавили, что среди эвакуированных есть пожилые люди, инвалиды, а также четверо детей, младшему из которых меньше двух лет. Отмечается, что для транспортировки прибывших привлекли две реанимационные бригады, шесть бригад скорой помощи, две бригады Российского Красного Креста и пассажирский автобус.

До этого глава Курской области Александр Хинштейн рассказал, что всего с Украины вернулись 33 жителя региона. Он отметил, что власти обеспечат вернувшихся курян одеждой и другими необходимыми вещами, а также помогут с оформлением документов. Людям выдали телефоны, чтобы они смогли связаться с родными.

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