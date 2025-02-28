Тренер рассказала, как эффективно похудеть к пляжному сезону

Регулярное питание без голодовок и соблюдение баланса КБЖУ поможет эффективно похудеть к пляжному сезону. Об этом РИАМО рассказала тренер-эксперт тренажерного зала сети фитнес-клубов Pride Fitness Александра Бахтина.

По ее словам, голодовка замедлит метаболизм и повысит риск срыва. Помимо этого, она советует составить план тренировок и найти дни, когда можно будет уделить время силовым упражнениям, направленным на укрепление и формирование мышц, и кардио. Последние нужны для того, чтобы сжигать калории и укреплять сердечно-сосудистую систему.

«Если вы новичок в спорте, не торопитесь! Начните с малого, дайте своему организму время адаптироваться к новым нагрузкам. Вместо изнурительного бега попробуйте ходьбу на дорожке в течение 30–40 минут, постепенно увеличивая темп. В силовых тренировках также начните с небольших весов, чтобы избежать травм», — посоветовала Бахтина.

Она также призвала наладить сон и спать не менее семи-восьми часов, потому что нехватка отдыха может увеличить аппетит и снизить активность метаболизма.

Диетолог и фитнес-тренер Рейчел Аттард до этого говорила, что для правильного и эффективного похудения важно создать и поддерживать дефицит калорий. Она посоветовала включать в рацион питания продукты, богатые постными белками (курицу), а также полезными жирами (оливковое масло) и клетчаткой (бобовые).

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