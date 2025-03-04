На Кубани мужчина проломил голову пенсионерке, которая приютила его у себя дома

В Краснодарском крае местного жителя подозревают в расправе над пожилой женщиной, которая приютила его у себя дома. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на собственный источник.

Инцидент произошел 26 февраля в станице Камышеватской в одном из домов на Красной улице. По информации издания, 85-летняя местная жительница незадолго до трагедии пустила к себе пожить 54-летнего жителя станицы, и через какое-то время перестала выходить на связь. Женщину с проломленной головой в доме нашла ее внучка. В этот момент рядом с ней находился нетрезвый квартирант.

В отношении мужчины, который ранее был судим, возбуждено уголовное дело.

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