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На Кубани мужчина проломил голову пенсионерке, которая приютила его у себя дома

РЕН ТВ: на Кубани мужчина проломил череп 85-летней приютившей его пенсионерке
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Виталий Белоусов/РИА Новости

В Краснодарском крае местного жителя подозревают в расправе над пожилой женщиной, которая приютила его у себя дома. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на собственный источник.

Инцидент произошел 26 февраля в станице Камышеватской в одном из домов на Красной улице. По информации издания, 85-летняя местная жительница незадолго до трагедии пустила к себе пожить 54-летнего жителя станицы, и через какое-то время перестала выходить на связь. Женщину с проломленной головой в доме нашла ее внучка. В этот момент рядом с ней находился нетрезвый квартирант.

В отношении мужчины, который ранее был судим, возбуждено уголовное дело.

До этого в Коми женщина пустила незнакомца погреться в квартиру и поплатилась.

Ранее в Перми водитель бизнесмена украл его деньги, выдумав обморок, воров и рак мозга.

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