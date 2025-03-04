Дачникам назвали быстрорастущие деревья, которые помогут украсить двор

Дачники могут украсить двор на своем участке с помощью быстрорастущих деревьев, среди них — церцис канадский. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на садоводов.

По их словам, это неприхотливое дерево с яркими цветами, которое цветет через четыре года. Помимо этого, можно высадить лагерстремию с продолжительным летним цветением или лириодендрон с яркими весенними цветами.

Южная Катальпа обладает гигантскими листьями и белыми цветами, цветущий кизил — белыми, розовыми или красными соцветиями, сладкая лавровая магнолия — глянцевыми вечнозелеными листьями и кремово-белыми цветами. К другим вариантам садоводы отнесли кельрейтерию метельчатую, цветущую вишню и корейскую рябину.

Ученый-агроном Инна Бывальцева до этого говорила, что в небольшом саду на дачном участке можно высадить кустарники, лучше всего для этой цели подойдет весенне- и летнецветущая спирея. Весеннецветущие, например, — это спирея серая «Грефшайн». Потом начинают цвести «Вангутта» и спирея березолистная, в летнее время начинает цвести японская спирея, продолжила она.

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