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Агроном рассказала, какие кустарники можно высадить на даче

Агроном Бывальцева: спирею можно высадить на даче

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Shutterstock

В небольшом саду на дачном участке можно высадить кустарники, лучше всего для этой цели подойдет весенне- и летнецветущая спирея. Об этом в интервью Pravda.Ru рассказала ученый-агроном Инна Бывальцева.

«Весеннецветущие — это спирея серая «Грефшайн». Цветет весной самая первая, белыми цветами, ее еще называют «невестой». Потом начинает цвести «Вангутта», она бывает с желтыми листьями. Следующей цветет спирея березолистная, она очень широко применяется для городского озеленения», — уточнила эксперт.

В летнее время начинает цвести японская спирея, продолжила она. Она бывает карликовых сортов, например, Golden Princess, Little Princess, а также высокорослых — «Макрофила», заключила Бывальцева.

Ландшафтный дизайнер и амбассадор Greenworks в России Илья Васецкий до этого рассказал «Газете.Ru», что популярные декоративные кустарники, которые высаживают на дачных участках осенью, требуют особого ухода. По словам эксперта, особенно капризны кустовые розы, которые следует сажать в сентябре. Для их посадки он советует выбрать место на хорошо освещенном участке на небольшой возвышенности, где в полдень есть полутень.

Ранее дачникам рассказали, какие растения подойдут для создания клумбы.

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